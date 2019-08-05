يوفنتوس مستعد للتخلي عن 3 لاعبين مقابل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي أبدى استعداده للاستغناء عن عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.
وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن يوفنتوس لا يزال مهتما بالتعاقد مع بوغبا خلال الميركاتو الجاري، بالرغم من فشل المفاوضات بين النادي ونظيره مانشستر يونايتد في صفقة لوكاكو وديبالا التبادلية.
وأضافت أن يوفنتوس على استعداد للسماح برحيل الثلاثي باولو ديبالا، ماندزوكيتش وماتويدي إلى صفوف اليونايتد، في مقابل عودة بوغبا لارتداء القميص الأسود والأبيض.
وتشير تقارير صحفية إلى أن بوغبا غير سعيد بوضعه في مانشستر يونايتد، وأعرب عن رغبته في مغادرة أولد ترافورد، بالرغم من تأكيد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، على استمراره في الموسم المقبل.
وارتبط بوغبا بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، في ظل رغبة مواطنه زين الدين زيدان، مدرب الملكي، في ضمه لفريقه.
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