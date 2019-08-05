اخبار العالم

ليفربول يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-08-05 | 18:30

ليفربول يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد

المصدر:

258 مشاهدة

أعلن نادي الإنجليزي بطل لكرة القدم في الموسم المنصرم، تعاقده، الاثنين، مع حارس المرمى الإسباني أدريان قادما من وست هام، بعد ساعات من رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه إلى نادي بروج.
ولم يحدد وصيف مدة التعاقد مع أدريان (32 عاما)، الذي انتقل إليه بموجب عقد حر، على أن يحل بدلا من مينيوليه (31 عاما) بين الخشبات الثلاث كبديل للحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.

وصرح أدريان للموقع الإلكتروني لليفربول "أنا طموح جدا، جئت إلى هنا لمحاولة الفوز بكل شيء، من أجل أن أدفع +ألي+ (أليسون) منذ الدقيقة الأولى (الى المنافسة)، وكي نكون أفضل".


وتابع "أمامنا الكثير من المسابقات، وسنحاول أن نصارع للفوز بها (...) أتطلع لخوض مباراتي الأولى في أنفيلد والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا