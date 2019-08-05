ليفربول يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد

ولم يحدد وصيف الدوري الإنجليزي مدة التعاقد مع أدريان (32 عاما)، الذي انتقل إليه بموجب عقد حر، على أن يحل بدلا من مينيوليه (31 عاما) بين الخشبات الثلاث كبديل للحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.

وصرح أدريان للموقع الإلكتروني لليفربول "أنا طموح جدا، جئت إلى هنا لمحاولة الفوز بكل شيء، من أجل أن أدفع +ألي+ (أليسون) منذ الدقيقة الأولى (الى المنافسة)، وكي نكون أفضل".



وتابع "أمامنا الكثير من المسابقات، وسنحاول أن نصارع للفوز بها (...) أتطلع لخوض مباراتي الأولى في أنفيلد والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".