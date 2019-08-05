إحباط محاولة تهريب 28 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناء على معلومات من شعبة التراخيص واستخبارات ام قصر الشمالي وتنفيذا لقرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، المتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مركز كمرك ام قصر ومركز شرطة الكمارك وشعبة استخبارت وضابط قسم البحث والتحري منفذنا، وبعد الكشف على حاويات عدد (8) حجم 40 قدم، تبين انها تحتوي بداخلها على عجلات دون الموديل عدد (28)".وأضافت الهيئة، أن "تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها".

يشار الى أن هيئة المنافذ الحدودية أعلنت بوقت سابق عن، احباط تهريب اكثر من 80 عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر.