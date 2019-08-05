أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب ( 28 )عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناء على معلومات من شعبة التراخيص واستخبارات ام قصر الشمالي وتنفيذا لقرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، المتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مركز كمرك ام قصر ومركز شرطة الكمارك وشعبة استخبارت وضابط قسم البحث والتحري منفذنا، وبعد الكشف على حاويات عدد (8) حجم 40 قدم، تبين انها تحتوي بداخلها على عجلات دون الموديل عدد (28)".
وأضافت الهيئة، أن "تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها".
وأضافت الهيئة، أن "تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها".
يشار الى أن هيئة المنافذ الحدودية أعلنت بوقت سابق عن، احباط تهريب اكثر من 80 عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب 28 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.