التخطيط توافق على تحويل ناحية الكفل في بابل الى قضاء

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي وافق على طلب الحكومة المحلية لمحافظة بابل على رفع درجة الناحية الى قضاء".



وأضاف أن "الموافقة جاءت بعد دراسة الموضوع بنحو معمق من قبل دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة واعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التي قدمتها محافظة بابل"، مشيراً الى "اطلاق تسمية "النخيلة" على القضاء المستحدث الذي سيضم ٥٩ مقاطعة ومركزه الكفل".

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