شرطة البصرة تصدر بيانا بشأن مقتل اثنين من منتسبيها بهجوم مسلح امس

وقالت القيادة في البيان التي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اثناء واجب دورية لشرطة النجدة في منطقة القبلة تم القاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات وأثناء احتجازه قام متهم آخر كان بصحبته باطلاق النار على افراد المفرزة مما أدى إلى استشهاد منسوبنا ن. ع حسين علي عبد الأمير الفاضلي وإصابة اثنين من منتسبينا أحدهما فارق الحياة متاثرا بالاصابة في المستشفى".وأضافت القيادة، "على الفور تم تشكيل قوة من مكتب قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح بالاشتراك مع مركز شرطة القبلة ومفرزة من الشؤون الداخلية، وبعد مطاردة المجرمين وتضييق الخناق عليهم تم القاء القبض على المجرم الذي أطلق النار وكان ذلك بعد ١٥ دقيقة من ارتكاب الجريمة".

يذكر أن مصدرا امنيا افاد، امس الاحد، بأن منتسبا بشرطة النجدة قتل واصيب اخر بهجوم مسلح في البصرة.