الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أعوام

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام، الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي، التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1468.50 دولار للأوقية.
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