الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أعوام

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1468.50 دولار للأوقية.