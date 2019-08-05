أكد عضو مجلس محافظة الانبار محمد الدليمي، الاثنين، أن المجلس ليس لديه اي معلومات عن عدد القوات الاميركية المتواجدة في المحافظة سواء بقاعدتي عين الأسد والحبانية او بالمناطق الاخرى، فيما اشار الى أن عملية حركة هذه القوات من مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365 إن "حكومة الانبار المحلية لم تجتمع بقيادات القوات الاميركية المتواجدة في مناطق مختلفة بمدن الانبار لغرض معرفة الاعداد الحقيقة لتلك القوات ومعرفة المهام المسنودة اليها".
وأضاف الدليمي أن "حكومة الانبار المحلية ليس لديها اي معلومات عن عدد القوات الاميركية المتواجدة في قاعدتي عين الاسد والحبانية، كما انها لا تعلم باعداد تواجدهم في المناطق الاخرى، على اعتبار أن هذه القوات لديها اتفاقية مع الحكومة المركزية حول مهام عملها وعديد قواتها".
وأضاف الدليمي أن "حكومة الانبار المحلية ليس لديها اي معلومات عن عدد القوات الاميركية المتواجدة في قاعدتي عين الاسد والحبانية، كما انها لا تعلم باعداد تواجدهم في المناطق الاخرى، على اعتبار أن هذه القوات لديها اتفاقية مع الحكومة المركزية حول مهام عملها وعديد قواتها".
وتابع، أن "عملية حركة هذه القوات من مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي"، مبينا ان "الحكومة المحلية ليس من مهامها معرفة هذه التفاصيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول محلي: مجلس الأنبار ليس لديه معلومات بعدد القوات الاميركية الموجودة في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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