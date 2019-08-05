مسؤول محلي: مجلس الأنبار ليس لديه معلومات بعدد القوات الاميركية الموجودة في المحافظة

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365 إن "حكومة الانبار المحلية لم تجتمع بقيادات القوات الاميركية المتواجدة في مناطق مختلفة بمدن الانبار لغرض معرفة الاعداد الحقيقة لتلك القوات ومعرفة المهام المسنودة اليها".وأضاف الدليمي أن "حكومة الانبار المحلية ليس لديها اي معلومات عن عدد القوات الاميركية المتواجدة في قاعدتي عين الاسد والحبانية، كما انها لا تعلم باعداد تواجدهم في المناطق الاخرى، على اعتبار أن هذه القوات لديها اتفاقية مع الحكومة المركزية حول مهام عملها وعديد قواتها".

وتابع، أن "عملية حركة هذه القوات من مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي"، مبينا ان "الحكومة المحلية ليس من مهامها معرفة هذه التفاصيل".