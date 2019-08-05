البحرين: نقف صفا واحدا مع مصر ضد الإرهاب

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، الإثنين، بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في محيط منطقة قصر العيني بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت البحرين وقوفها صفا واحدا إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

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وبحسب البيان، أعربت وزارة خارجية البحرين عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنيء.

كما جددت مملكة البحرين موقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة تعرضت مساء الأحد، لحادث إرهابي بمحيط معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وراح ضحيته 20 شهيدا وأصيب 47 آخرون.‎