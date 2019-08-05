ترامب يوجه بـ"الإعدام" على جرائم الكراهية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه أعطى أوامره للمباحث الفيدرالية بالتحقيق في جرائم الكراهية والإرهاب المحلي وسن قوانين لمراجعة خلفيات مشتري الأسلحة

وأكد الًر ئيس الأمريكي أنه:" وجهت وزارة العدل للعمل على إجراء قانوني يعاقب على جرائم الكراهية بالإعدام".

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أنه يجب رفض العمليات الإرهابية والعنف والكراهية ، معزيا رئيس المكسيك في مواطنيه الذين سقطوا في هجوم إل باسو.

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وتابع: "يجب أن نبحث عن حل متفق عليه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتصبح أمريكا أكثر أمنا".

وشهدت أمريكا مؤخرا عمليات إطلاق نار سقط على إثرها عشرات القتلى والمصابين.

وآخر هذه الحوادث كانت في أوهايو، بعد أن قام شاب يبلغ من العمر 24 عاما بقتل تسعة أشخاص.

وذكرت الشرطة أن مطلق النار يدعى كونر بيتس وهو من بيلبروك في أوهايو.

وبدأ إطلاق النار في الواحدة صباحا تقريبا يوم السبت في منطقة أوريجون وانتهى سريعا عند وصول أفراد من الشرطة كانوا على مقربة وقتلهم المسلح بالرصاص، ومن بين القتلى شقيقة بيتس، كما أصيب 27 شخصا على الأقل.