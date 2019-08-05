شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: فحص سيارة حادث معهد الأورام أثبت وجود متفجرات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)
أكدت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الاثنين)، أن الفحص الفني للسيارة المُتسببة في الانفجار الذي وقع بمنطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، كشف عن وجود متفجرات بداخلها.
وذكرت الداخلية المصرية، أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، الذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات بـ3 سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، واتضح أنها إحدى السيارات المُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.
كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.
وتُرجِّح التقديرات أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية.
وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.
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