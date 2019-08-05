ترمب يرفض اتهامه بالعنصرية ويدعو للحد من التسلح في أمريكا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، إلى إدانة نزعة تفوق العرق الأبيض، بعد عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل 29 شخصاً في ولايتين أمريكيتين. وقال ترمب في كلمة متلفزة من البيت الأبيض "أن على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض.. الكراهية ليس لها مكان في أمريكا». ودعا ترمب النواب للمصادقة على تشريع يقضي بإجراء عمليات تدقيق قوية في خلفيات مشتري الأسلحة النارية في أمريكا، رافضاً على ما يبدو اتهامات وجهت إليه بأن تصريحاته تذكي الكراهية العنصرية وتحرض على الهجمات. وقال: «اليوم أصدرت أمراً لوزارة العدل لاقتراح قانون يضمن أن يواجه من يرتكبون جرائم كراهية وقتل جماعي عقوبة الاعدام، وتنفيذ هذه العقوبة بسرعة».

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، إلى إدانة نزعة تفوق العرق الأبيض، بعد عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل 29 شخصاً في ولايتين أمريكيتين. وقال ترمب في كلمة متلفزة من البيت الأبيض "أن على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض.. الكراهية ليس لها مكان في أمريكا». ودعا ترمب النواب للمصادقة على تشريع يقضي بإجراء عمليات تدقيق قوية في خلفيات مشتري الأسلحة النارية في أمريكا، رافضاً على ما يبدو اتهامات وجهت إليه بأن تصريحاته تذكي الكراهية العنصرية وتحرض على الهجمات. وقال: «اليوم أصدرت أمراً لوزارة العدل لاقتراح قانون يضمن أن يواجه من يرتكبون جرائم كراهية وقتل جماعي عقوبة الاعدام، وتنفيذ هذه العقوبة بسرعة».

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