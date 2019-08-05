صدى البلد أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه. وأكد بيان، صادر عن الوزارة اليوم أن الأجهزة...

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كانت هذه تفاصيل خبر سيارة مسروقة من المنوفية.. الداخلية تكشف مفاجأة حول مرتكب انفجار معهد الاورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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