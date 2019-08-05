نعيم قاسم: من الضروري معالجة مشكلة العمل للاخوة الفلسطينيين

استقبل نائب الامين العام ل​حزب الله​ سماحة ​الشيخ نعيم قاسم​ قيادة فصائل قوى التحالف الفلسطينية في ​لبنان​ وقد جرى البحث حول اخر التطورات المحلية والاقليمية.

ولفت ابو حسن غازي المتحدث باسم قوى التحالف إلى "قرار وزير العمل بشأن تنظيم العمالة الاجنبية"، مؤكدا ان "هذه الاجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفالسطيني والرافض لما سمي ب​صفقة القرن​ ولا ينسجم ايضا مع وحدة ​الشعب الفلسطيني​ الراقض لمؤامرة ​التوطين​ وايمانة ب​حق العودة​"، مثنيا على "دور "حزب الله" ووقوفقه إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ والشعب الفلسطيني".

ومن جهته، اكد الشيخ قاسم انه "من الضروري معالجة مشكلة العمل للاخوة ​الفلسطينيين​ بروحية الخصوصية والبحث عن حل وذلك من خلال ثلاثة امور، أولا تجميد الاجراءات التي اتخذتها وزراة العمل ، والتي سببت المشكلة الاخيرة والعودة الى ما قبلها بأتنظار القراررات التي سيتخذها ​مجلس الوزراء​، ثانيا الدعوة الى اجتماع لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ لمناقشة القضايا المطروحة وتقديم التوصيات العملية الى ​الحكومة​ وثالثا اعطاء مجلس الوزراء الاولوية والاهتمام للاجابة عن المطالب الفلسطينية المطروحة".