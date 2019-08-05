النشرة: الجيش السوري استهدف تجمعات المسلحين في خان شيخون جنوب ادلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ استأنف غاراته على مواقع المسلحين في مدينتي اللطامنة وكفرزيتا ب​ريف حماه​ الشمالي كما استهدف تجمعاتهم في مدينة ​خان شيخون​ جنوب ادلب ومحاور تحركهم في محور الكبينة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي وذلك بعد خرقهم لاتفاق وقف اطلاق النار واستهدافهم ل​قاعدة حميميم​ الجوية".

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