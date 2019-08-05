الدفاع التركية: تواصل مباحثات المنطقة الآمنة بسوريا مع الأميركيين الثلاثاء

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي ​سوريا​، مع المسؤولين العسكريين الأميركيين ستتواصل الثلاثاء في العاصمة ​أنقرة​". وفي وقت سابق اليوم، بدأت الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أميركيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

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