وزير الدفاع البريطاني الجديد: سننضم لبعثة دولية لتأمين الملاحة بالخليج بقيادة أميركا

أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد بن والاس عن "انضمام ​بريطانيا​ إلى بعثة دولية لتأمين الملاحة التجارية في ​الخليج​ بقيادة ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى "اننا نتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وآخرين للوصول إلى حل دولي للمشاكل في ​مضيق هرمز​".

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