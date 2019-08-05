مسؤول ايراني: لیس بامکان اي بلد الدخول في حرب برية مع ايران

اعلن نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة لشؤون العمليات العميد رباني انه "ليس بامكان اي بلد في المنطقة وخارجها بالامد المنظور الدخول في حرب برية مع ايران ومواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "حرب اليمن باتت تطال اليوم مطارات السعودية وقصورها وان النظام السعودي البغيض قد اضطر الى سحب جزء من قواته من جبهة اليمن".
ولفت إلى "اننا نشهد تدريجيا احداثا ورغم الخسائر التي تكبدناها خلال الحرب المفروضة قادت الى نشوء وتبلور قوات انصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان "، مشيراً إلى أن "السبب وراء تراجع تهديدات العدو هذه في كل هذه الدول یعود الى تشكيل قوة مقاومة لا تقهر ، لأن الأمة فی اخر العصر هي أمة قوية ، مسلحة ومجهزة تجهيزًا جيدًا ، وهذا أحد الإنجازات العظيمة للإسلام ".
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