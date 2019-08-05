ظريف: السعودية تريد الانتصار في الحروب العسكرية وهذا أمر بعيد المنال

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "إنهاء الحرب في ​اليمن​ من المؤكد سيكون نقطة تحول لدول المنطقة".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، أوضح ظريف "أننا أكدنا منذ البداية أن القضية في اليمن لا تحل عسكريا والآن عليهم أن ينهوا الحرب التي اعتقدوا حسمها في غضون أسابيع رافضين كل الحلول السياسية".

وأوضح أن "إيران لا مشكلة لديها مع ​السعودية​، و​الرياض​ تريد الانتصار في الحروب العسكرية وهذا أمر بعيد المنال ولن يتحقّق".

ولفت ظريف الى أن "إيران مستعدة لتغيير الأوضاع في المنطقة، داعيا السعودية إلى الحوار"، مؤكدا أنه "الحل السلمي الوحيد لأزمات المنطقة".

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وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يشتري ​الأمن​، والأمن يتحقق بالتعاون"، داعيا الى "وضح حد لإبادة الشعب اليمني والأفغاني والسوري واللبناني ومائدة إيران ممدودة للجميع".

وشدد على "أننا كنا قد طرحنا الحوار مع المسؤولين السعوديين وهو لصالح كل دول المنطقة. منذ عام 1985 طرحنا الحوار وقدمناه للأمم المتحدة لكن الآخرين رفضوه".

وأكد ظريف أنه "لا علم لي بوجود اتصال من السعودية، ولكننا على استعداد لتغيير الأوضاع في المنطقة، ويجب وقف قصف الشعب اليمني، فالحوار هو الحل السلمي الوحيد للمنطقة".