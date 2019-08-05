أسامة الإدريسي يسجل ويقود ألكمار لاعتلاء صدارة الدوري الهولندي

ساهم الدولي المغربي أسامة الإدريسي، المحترف في صفوف إي زد ألكمار الهولندي، في الفوز العريض الذي حققه فريقه أمس الأحد، على ضيفه فورتانا سيتارد، برباعية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري.
فبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح رون فلار حصة التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 53، وماهي إلا دقيقتين حتى ظهر الإدريسي وضاعف الحصة لفريقه، بينما تكفل الثنائي مايرون بوادو وسوغاوارا، بإضافة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و83 على التوالي، لتنتهي المواجهة بفوز زملاء الإدريسي بأربعة أهداف دون مقابل.
ومكن هذا الفوز ألكمار من اعتلاء صدارة الدوري الهولندي مناصفة مع هيرينفين بثلاث نقاط لكل فريق، بعدما تفوق الثاني على مضيفه هيراكليس ألميلو برباعية نظيفة.
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