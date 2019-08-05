شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين حادث "المنيل" الإرهابي في القاهرة والان مع التفاصيل

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة "واس" قدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء. وأكد المصدر في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

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