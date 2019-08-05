شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الحادث الإرهابي في منطقة القصر العيني بمصر والان مع التفاصيل

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في محيط منطقة القصر العيني بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص بينهم أطفال.

وأكدت، في بيان لها، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأعربت صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنيء.

وجددت موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.