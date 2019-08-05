شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية.. الأطفال والنساء ضحايا عمليات الحوثي الانتقامية والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، أن الأطفال والنساء ضحايا العمليات الحربية والانتقامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ أكدت، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأنه لا مجال لتحقيق وترسيخ حقوق الأطفال بشكل عام، إلا في ظل تحقيق عملية السلام الشاملة، ولهذا جاءت دعوتها الراسخة بأن أفضل سبيل لحماية أطفال اليمن في نهاية المطاف يتمثّل بتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأكدت دعمها اتفاق استوكهولم والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة منذ توقيع الاتفاق في ديسمبر الماضي.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة الاثنين 5 أغسطس / آب 2019 "إن دولة الإمارات تحمل على عاتقها امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وعلى التعامل الجدي للتحالف مع مسؤوليته المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، وخصوصاً الأطفال وذلك بصفتها عضواً في التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تم تشكيله بناءً على طلب الحكومة اليمنية الشرعية، فالأطفال والنساء هدف أساسي لعملية السلام التي تشارك فيها الإمارات في اليمن، وهم في الوقت نفسه ضحايا العمليات الحربية والانتقامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبينت أن دولة الإمارات أعربت عن قلقها البالغ إزاء استغلال الأطفال والمدارس والمراكز التعليمية في اليمن من قبل الميليشيا لإحداث أضرار وتدمير المباني، وكذلك استغلال المدارس كمراكز لتخزين الأسلحة وتجنيد الأطفال وتدريبهم واحتجازهم، وقد جاء ذلك أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي منذ يومين بشأن الأطفال والنزاع المسلح. واختتمت دولة الإمارات خلالها مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل تعزيز حماية الأطفال اليمنيين.