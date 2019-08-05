لندن: البحرية البريطانية ستشارك "الأمريكية" في تأمين "هرمز"

أعلنت بريطانيا، الإثنين، أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع بن والاس: "نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز".



وفي السياق نفسه أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده ستظل ملتزمة بالعمل مع إيران للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال مصدر أمني بريطاني إن المهمة الجديدة ستركز على حماية أمن الملاحة الدولية.

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ومنذ أسابيع قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهدف من تلك العملية التي تحمل اسم "عملية الحارس" هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.

وتعرضت الملاحة الدولية الفترة الماضية إلى تصعيد غير مسبوق من الجانب الإيراني حيث تم استهداف عدة سفن تجارية بخلاف إسقاط طائرة مسيرة أمريكية.

ومع استمرار التصعيد، هددت وكالة إخبارية تابعة لجهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني باستهداف حركة الملاحة الدولية، وبالأخص البريطانية.

وبعد يوم من التهديدات أعلنت بريطانيا في الـ19 يوليو/تموز الماضي، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.