الكويت تدعو المجتمع الدولي لوقف إرهاب الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال الإرهابية اللاإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.

واستنكر المجلس، خلال اجتماعه الإثنين، العمليات الإرهابية التي نفذتها المليشيا واستهدفت معسكر الجلاء ومركزا للشرطة في عدن، وأسفرت عن استشهاد عدد من العسكريين، مشيرا إلى أن جرائم الحوثي تعد انتهاكاً للمواثيق والمبادئ الدولية.

والخميس، أسفر هجوم مزدوج نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية استهدف عرضا عسكريا، ومقرا لشرطة الشيخ عثمان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن سقوط الضحايا من أفراد الشرطة والجيش.

Advertisements

وفي مديرية البريقة، قالت مصادر طبية إن هجوما إرهابيا استهدف عرضا عسكريا، أسفر عن سقوط أكثر من 49 شهيدا وعشرات الجرحى.

وأضافت المصادر أن من بين الشهداء العميد منير اليافعي، قائد اللواء إسناد في الحزام الأمني، حيث كان في منصة العرض العسكري التي استهدفتها مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة بدون طيار وصاروخ باليستي.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" إن هجوما ثانيا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، أوقع 5 شهداء وأكثر من 21 مصابا.