السيسي يعزي أسر شهداء الهجوم الإرهابي بوسط القاهرة

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بوسط القاهرة، مساء الأحد.

وقال الرئيس المصري في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك"، "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكد السيسي في تدوينته أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".

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من جانبها ذكرت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، أن الانفجار الذي وقع قرب معهد الأورام بوسط القاهرة، مساء أمس الأحد، ناجم عن انفجار سيارة مفخخة كانت في طريقها لتنفيذ مخطط إرهابي.

وأضافت الوزارة في بيان نقله التلفزيون المصري، أن "حركة حسم" الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان هي من أعدت السيارة، والتي تبين أنه تم التبليغ عن سرقتها منذ شهر تقريبا.

وتابعت الوزارة أن التحريات قائمة لمعرفة المتورطين في الحادث.

واستشهد 20 شخصا على الأقل وأصيب 47 آخرون جراء الانفجار بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.