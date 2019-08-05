التحالف يعلن إسقاط 11 طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الإثنين، اعتراض وإسقاط نحو 11 طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطارات مدنية جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت صباح الإثنين من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار مسيرة أطلقتها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

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وأوضح المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت استخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية، بعدما نفذت هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين تعد جرائم حرب"، مشيرا إلى أن عدد الانتهاكات التي مارستها المليشيا الإرهابية في الحديدة خلال الفترة الأخيرة وصل لـ6646 انتهاكًا.

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكثفت المليشيا الإرهابية الحوثية مؤخرا هجماتها على أهداف في السعودية مستخدمة صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة مفخخة من دون طيار.