وزير ألماني: لن ننضم لمهمة بحرية بقيادة أمريكا في مضيق هرمز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين (5 أغسطس آب) أن ألمانيا لن تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وأضاف أن برلين تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد.

وقال ماس للصحفيين "في الوقت الحالي يفضل البريطانيون الانضمام إلى مهمة أمريكية. نحن لن نفعل ذلك".

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وأضاف "نريد مهمة أوروبية" مشيرا إلى أن هذا الأمر مطروح لكنه سيستغرق وقتا لإقناع الاتحاد الأوروبي بالقيام بمثل هذه المهمة.

وقالت السفارة الأمريكية في برلين يوم الثلاثاء (30 يوليو تموز) إن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز و"التصدي للاعتداءات الإيرانية". ورفضت ألمانيا الطلب.