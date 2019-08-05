إيران تقول للأوروبيين إنها ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي ما لم يتحركوا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاثنين للموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إنها ستقلص التزامها خلال شهر إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن بهرويز كمال فندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن إيران قلصت التزاماتها بالفعل بالاتفاق النووي من خلال الاحتفاظ بأكثر من 130 طنا من الماء الثقيل وأكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.