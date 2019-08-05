الان تتابع مصر.. السيسي: عازمون على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها. وتقدم الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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