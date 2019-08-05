الان تتابع التحالف: ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف المستشفيات وسائر البنى التحتية في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه تم اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية سعودية. وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف المستشفيات وسائر البنى التحتية في اليمن، مشيرًا إلى أن الميليشيا بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن في أعمالها الإرهابية.

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