بريطانيا: نهج لندن تجاه إيران لم يتغير

أكد وزير الخارجية البريطاني أن نهج بريطانيا تجاه إيران لم يتغير.

وقال، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، آب 05، 2019: سنبقى ملتزمين بالعمل مع إيران وحلفائنا لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الاتفاق النووي.

وأضاف: ستعمل البحرية لدينا مع البحرية الأمريكية لضمان أمن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وتابع: سنشارك في المهمة البحرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الخليج.

وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية، ستركز المهمة البحرية الأمريكية البريطانية على أمن السفن التجارية في الخليج.