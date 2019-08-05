بريطانيا: نهج لندن تجاه إيران لم يتغير

أكد وزير الخارجية البريطاني أن نهج بريطانيا تجاه إيران لم يتغير.
وقال، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، آب 05، 2019: سنبقى ملتزمين بالعمل مع إيران وحلفائنا لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الاتفاق النووي.
وأضاف: ستعمل البحرية لدينا مع البحرية الأمريكية لضمان أمن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
وتابع: سنشارك في المهمة البحرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الخليج.
وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية، ستركز المهمة البحرية الأمريكية البريطانية على أمن السفن التجارية في الخليج.
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