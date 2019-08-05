السيسي: حادث القصر العيني عمل "إرهابي"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الانفجار الذي حدث أمس الأحد بمنطقة القصر العيني بالقاهرة عمل "إرهابي جبان".

وقال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".

وأضاف: كما تقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.