رويترز: طهران ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

قالت وكالة رويترز، إن طهران ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي خلال شهر إذا لم تف الأطراف الأوروبية بالتزاماتها.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران ستبدأ المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي إذا فشل الأوروبيون في حماية الاتفاق.

وأوضحت أن إيران قلّصت التزاماتها بالاتفاق النووي من خلال الاحتفاظ بأكثر من 130 طنا من الماء الثقيل وأكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصّب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات متتالية على إيران منذ إعلانها إلغاء الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما.