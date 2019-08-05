قالت الداخلية المصرية إن سيارة معهد الأورام كانت تنقل متفجرات لاستخدامها في «عمل إرهابي». وأوضحت أن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام بالقاهرة محملة بمتفجرات. وتابعت داخلية مصر: اعتقلنا أحد أفراد حركة حسم على صلة بالتفجير أمام معهد الأورام بالقاهرة. وأكدت أن حركة حسم تقف وراء الهجوم وقامت بتجهيز السيارة الملغومة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الداخلية المصرية تتهم حركة "حسم" بالوقوف وراء تفجير المنيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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