الرئيس الروسي: لن ننشر صواريخنا إلا حيث ينشر الأمريكيون صواريخهم المتوسطة والقصيرة

قال الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، إن من الضروري استئناف المحادثات مع واشنطن بشأن الأمن النووي الإستراتيجي بعد إنهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، آب 05، 2019: سنضطر إلى تطوير قواعد صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى إذا بدأت واشنطن في فعل الأمر نفسه.

وأكد الرئيس الروسي أن تعزيز الحوار بشأن الحد من الأسلحة سيمنع الدخول في سباق التسلح.

وتابع: لن ننشر صواريخنا إلا حيث ينشر الأمريكيون صواريخهم المتوسطة والقصيرة.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميا يوم الجمعة من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها.