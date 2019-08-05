شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: انتزاع 1673 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأخير من يوليو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019، من انتزاع 1673 لغماً، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و1350 لغماً مضادة للدبابات و305 ذخائر غير متفجرة و14 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 79.986 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.