شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الحادث الإرهابي في منطقة القصر العيني «جبان» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعرب رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص تعازيه للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا في محيط منطقة القصر العيني مساء أمس (الأحد).
ووصف الرئيس المصري عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين)، الحادث الإرهابي بـ«الجبان»، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.
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