شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا ستكون «مجبرة» على صنع صواريخ جديدة إذا فعلت واشنطن ذلك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الإثنين)، أن روسيا ستكون «مجبرة» على تطوير صواريخ جديدة في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق للأسلحة النووية الأسبوع الماضي. وقال بوتين في بيان: «روسيا ستكون مجبرة على بدء تطوير واسع لصواريخ مماثلة» إذا حصلت على معلومات بأن الولايات المتحدة انتهت من تطوير أنظمة صواريخ جديدة. ودعا الرئيس الروسي الولايات المتحدة إلى بدء محادثات جديدة بشأن الأسلحة عقب انهيار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة اثناء الحرب الباردة. وقال في البيان:«لتجنب الفوضى التي ليس لها قواعد أو حدود أو قوانين، يجب علينا دراسة جميع احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، والبدء في حوار جديد دون أي غموض».

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الإثنين)، أن روسيا ستكون «مجبرة» على تطوير صواريخ جديدة في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق للأسلحة النووية الأسبوع الماضي. وقال بوتين في بيان: «روسيا ستكون مجبرة على بدء تطوير واسع لصواريخ مماثلة» إذا حصلت على معلومات بأن الولايات المتحدة انتهت من تطوير أنظمة صواريخ جديدة. ودعا الرئيس الروسي الولايات المتحدة إلى بدء محادثات جديدة بشأن الأسلحة عقب انهيار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة اثناء الحرب الباردة. وقال في البيان:«لتجنب الفوضى التي ليس لها قواعد أو حدود أو قوانين، يجب علينا دراسة جميع احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، والبدء في حوار جديد دون أي غموض».

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