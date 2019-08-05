شكرا لقرائتكم خبر عن النظام السوري يستعد لمهاجمة «إدلب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دمشق) أعلنت قوات نظام بشار الأسد، اليوم (الإثنين)، أنها ستستأنف عملياتها القتالية في محافظة إدلب التي تشهد ومحيطها وقفاً لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان النظام موافقته على هدنة مشروطة، عبر تطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.

أعلنت قوات نظام بشار الأسد، اليوم (الإثنين)، أنها ستستأنف عملياتها القتالية في محافظة إدلب التي تشهد ومحيطها وقفاً لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان النظام موافقته على هدنة مشروطة، عبر تطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.

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