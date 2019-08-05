شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلاً بانفجار إرهابي في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة) قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الإثنين)، إن كمية من المتفجرات أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً. واتهمت الوزارة في بيان «حركة حسم» الإرهابية الذراع المسلحة لجماعة الإخوان بتجهيز سيارة من المتفجرات تمهيداً لنقلها «إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية». وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحتيه على فيسبوك وتويتر عن تعازيه للشعب المصري «ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان»، وقال إن بلاده عازمة على «مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره». وأُصيب 30 آخرين في الانفجار الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الإثنين)، إن كمية من المتفجرات أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً. واتهمت الوزارة في بيان «حركة حسم» الإرهابية الذراع المسلحة لجماعة الإخوان بتجهيز سيارة من المتفجرات تمهيداً لنقلها «إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية». وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحتيه على فيسبوك وتويتر عن تعازيه للشعب المصري «ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان»، وقال إن بلاده عازمة على «مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره». وأُصيب 30 آخرين في الانفجار الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 قتيلاً بانفجار إرهابي في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.