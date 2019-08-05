شكرا لقرائتكم مصر: حادث معهد الأورام عمل إرهابي نفذته حركة إخوانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة الداخلية المصرية أن حادث حريق معهد الأورام الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 47 آخرين عمل إرهابي نفذه عناصر تابعة لحركة حسم الموالية لجماعة الإخوان.

وقالت إن الفحص الفني لسيارة الحادث أثبت وجود كمية من المتفجرات بها، وإن راكبها كان ينوي نقلها لأحد الأماكن القريبة لاستخدامها في عمل إرهابي، مضيفة أن السيارة مبلغ عن سرقتها منذ شهور بمحافظة المنوفية.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه يجري حاليا البحث عن الجناة وجمع التحريات عن السيارة والمنفذين وملابسات الحادث.

إلى ذلك، بدأت نيابة أمن الدولة إجراء تحقيقات موسعة في حادث معهد الأورام الإرهابي.

السيسي: عازمون على مواجهة الإرهاب

من جانبه، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي.

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وأكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها.

وكان عدد ضحايا الحادث قد ارتفع إلى 20 قتيلاً و47 جريحاً.

ارتفاع القتلى لـ20 والمصابين لـ47

وقالت وزارة الصحة إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة، بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.

من جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية للمصابين، والتي تراوحت بين جروح قطعية في أماكن متفرقة وكدمات وكسور وحروق بدرجات مختلفة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بتقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين، إضافة إلى المصابين وأسرهم، خاصة الأطفال منهم، مشددة على استمرار تقديم الدعم النفسي حتى بعد عودتهم إلى منازلهم.

وأكد أن مستشفيات وزارة الصحة على أتم الاستعداد لاستقبال 100% من مرضى معهد الأورام، حيث تم نقل 78 مريضاً بالفعل إلى مستشفيات معهد ناصر والمنيرة ودار السلام.