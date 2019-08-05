الموجز
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة قصر العينى مساء أمس الأحد.
وتمنى الرئيس السيسي، الشفاء العاجل للمصابين.
مواجهة الإرهاب
وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار معهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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