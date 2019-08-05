أول تعليق من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار معهد الأورام

الموجز

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة قصر العينى مساء أمس الأحد.

وتمنى الرئيس السيسي، الشفاء العاجل للمصابين.

مواجهة الإرهاب

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.