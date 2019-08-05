مصراوي
توقعت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إقرار مشروع قانون الدعم النقدي الموحد في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وقالت في لقاء مع الصحفيين مساء أمس الأحد، إن الوزارة انتهت من مسودة القانون، وستقدمه لمجلس النواب مع بداية...
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة 150 جنيهًا لمستحقي معاش الضمان.. تفاصيل مشروع قانون الدعم الموحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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