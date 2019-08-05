زيادة 150 جنيهًا لمستحقي معاش الضمان.. تفاصيل مشروع قانون الدعم الموحد

مصراوي

توقعت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إقرار مشروع قانون الدعم النقدي الموحد في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وقالت في لقاء مع الصحفيين مساء أمس الأحد، إن الوزارة انتهت من مسودة القانون، وستقدمه لمجلس النواب مع بداية...