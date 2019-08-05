خارجية روسيا: ندعو أعضاء الأمم المتحدة للاتحاد بشأن منع التسلح في الفضاء

دعت وزارة ​الخارجية الروسية​ جميع أعضاء منظمة ​الأمم المتحدة​ إلى "التمسك بموقف موحد بشأن عدم نشر الأسلحة في ​الفضاء الخارجي​، ودعم المبادرات السلمية في هذا المجال"، مشيرةً إلى أن "القراءة الأولية لهذه الاستراتيجية، تبرز أسئلة جدية حول بعض بنودها، ينوي الجانب الروسي توجيهها إلى الشركاء الفرنسيين وأصبحت ​فرنسا​ ​الدولة​ الثانية بعد ​الولايات المتحدة​ التي تعترف رسميا باحتمال اندلاع نزاع مسلح في الفضاء الخارجي وفي الوقت نفسه، لا يستبعد الجانب الفرنسي، احتمال اتخاذ تدابير جوابية ردا على الأعمال" غير الودية "أو" العدائية "ضد الأجسام الفضائية الفرنسية، وهو ما يعني، حسب فهمنا، استخدام القوة المسلحة".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "ما من شك أنه يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة التي تعترف بمسؤوليتها في الحفاظ على الفضاء الخارجي، أن تتحد في موقف رافض لأي خطط لعسكرة الفضاء الكوني، ويجب أن تضاعف جهودها لدعم مبادرات السلام الدولية"، مشيرةً إلى "حدوث تغيير في موقف ​باريس​، من المبادرة الروسية الخاصة بمنع عسكرة الفضاء الكوني، وذلك بدون أي سبب وجيه".

وشددت على أن "​روسيا​ من جانبها، تؤكد من جديد عزمها على مواصلة الخط الثابت للنهوض به والمساهمة في ضمان الاستخدام السلمي الحصري للفضاء الخارجي لصالح السلام العالمي و​الأمن​ العالمي المتساوي للجميع ".