ظريف: إيران تطالب اوروبا باعادة مبيعات النفط عند 2.8 مليون برميل يوميا

أعلن وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ أن "​طهران​ تطالب ​اوروبا​ باعادة مستوى مبيعات ​النفط​ ال​ايران​ي عند 2.8 مليون برميل يوميا"، موضحاً أن "العودة لمستوى 2.8 مليون برميل يوميا المسجل في أيار 2018 والمتزامن مع انسحاب ​اميركا​ من ​الاتفاق النووي​، بجانب اعادة ارصدة ايران، يمثل الحد الادنى من مطالب طهران".

وشدد على أن "ايران تتابع هذه المطالبات مع اوروبا بهدف مواصلة العمل بالاتفاق النووي والعودة عن خطوتي تقليص الالتزامات".