ظريف: إيران تطالب اوروبا باعادة مبيعات النفط عند 2.8 مليون برميل يوميا

أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن "طهران تطالب اوروبا باعادة مستوى مبيعات النفط الايراني عند 2.8 مليون برميل يوميا"، موضحاً أن "العودة لمستوى 2.8 مليون برميل يوميا المسجل في أيار 2018 والمتزامن مع انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، بجانب اعادة ارصدة ايران، يمثل الحد الادنى من مطالب طهران".
وشدد على أن "ايران تتابع هذه المطالبات مع اوروبا بهدف مواصلة العمل بالاتفاق النووي والعودة عن خطوتي تقليص الالتزامات".
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