الخارجية الروسية: الوثيقة الدستورية ستمهّد للتطبيع في السودان

أفادت وزارة ​الخارجية الروسية​ يان "نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ بحث مع السفير ​السودان​ي لدى ​موسكو​ نادر بابكر، آخر التطورات على الساحة السودانية"، مشيرةً إلى انه "تم التركيز خلال المباحثات على آخر التطورات في السودان في ضوء التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية في الـ4 من آب بين ​المجلس العسكري​ الانتقالي وائتلاف ​قوى الحرية والتغيير​، التي تنص على تشكيل مؤسسات السلطة و​الدولة​ للفترة الانتقالية".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى أنه "أعرب الجانب الروسي عن دعمه المبدئي للاتفاقات التي تم التوصل إليها والهادفة إلى ضمان التطبيع الاجتماعي والسياسي في السودان الصديق، في أسرع وقت ممكن".