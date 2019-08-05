ترامب: هجمات أوهايو وتكساس تستدعي إصلاحات ملحة لنظام الهجرة

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الجمهوريين والديمقراطيين إلى "الاتحاد من أجل إنجاز إصلاحات بنظام ​الهجرة​ والتحقق من خلفية مشتري ​السلاح​"، مؤكداً أنه "لا يمكننا أن نترك الذين قتلوا في "إل باسو" في ​تكساس​ و"دايتون" في ​أوهايو​ يذهبون سدى".

وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون، أمس الأحد، في حادث ​إطلاق نار​ بأحد شوارع "دايتون" في ولاية أوهايو، قبل أن تتمكن ​الشرطة​ من قتل المسلح.

جاء ذلك عقب نحو 12 ساعة من إقدام مسلح على ​إطلاق النار​ في أحد متاجر مدينة "إل باسو" بولاية تكساس جنوبي ​الولايات المتحدة​، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين.