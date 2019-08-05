ترامب: هجمات أوهايو وتكساس تستدعي إصلاحات ملحة لنظام الهجرة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمهوريين والديمقراطيين إلى "الاتحاد من أجل إنجاز إصلاحات بنظام الهجرة والتحقق من خلفية مشتري السلاح"، مؤكداً أنه "لا يمكننا أن نترك الذين قتلوا في "إل باسو" في تكساس و"دايتون" في أوهايو يذهبون سدى".
وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون، أمس الأحد، في حادث إطلاق نار بأحد شوارع "دايتون" في ولاية أوهايو، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل المسلح.
جاء ذلك عقب نحو 12 ساعة من إقدام مسلح على إطلاق النار في أحد متاجر مدينة "إل باسو" بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين.
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