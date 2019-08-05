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جاويش أوغلو دعا إلى التعاون مع تركيا من أجل حل مشاكل المنطقة

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دعا وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، جميع الجهات، شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى "التعاون مع ​تركيا​ من أجل حل مشكلات المنطقة"، مشيراً إلى أن "رسالة ​أنقرة​ الوحيدة لكافة الجهات المعنية في منطقة شرق المتوسط هي أن نلتقي معا على أرضية التعاون لكي يربح الجميع".

ولفت إلى أن "تركيا ستواصل الدفاع عن ​القضية الفلسطينية​ مهما كلفها ذلك"، مؤكداً أن "تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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