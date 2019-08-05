جاويش أوغلو دعا إلى التعاون مع تركيا من أجل حل مشاكل المنطقة

دعا وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، جميع الجهات، شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى "التعاون مع ​تركيا​ من أجل حل مشكلات المنطقة"، مشيراً إلى أن "رسالة ​أنقرة​ الوحيدة لكافة الجهات المعنية في منطقة شرق المتوسط هي أن نلتقي معا على أرضية التعاون لكي يربح الجميع".

ولفت إلى أن "تركيا ستواصل الدفاع عن ​القضية الفلسطينية​ مهما كلفها ذلك"، مؤكداً أن "تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك".