جاويش أوغلو دعا إلى التعاون مع تركيا من أجل حل مشاكل المنطقة

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، جميع الجهات، شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى "التعاون مع تركيا من أجل حل مشكلات المنطقة"، مشيراً إلى أن "رسالة أنقرة الوحيدة لكافة الجهات المعنية في منطقة شرق المتوسط هي أن نلتقي معا على أرضية التعاون لكي يربح الجميع".
ولفت إلى أن "تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية مهما كلفها ذلك"، مؤكداً أن "تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك".
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