الدفاع الروسية: المسلحون أطلقوا 3 قذائف صاروخية نحو قاعدة "حميميم" بسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "المسلحين أطلقوا ثلاث ​قذائف صاروخية​ باتجاه ​قاعدة حميميم​ الجوية الروسية ب​ريف اللاذقية​ في ​سوريا​، دون إيقاع خسائر بشرية أو أضرار مادية في ​القاعدة​".

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