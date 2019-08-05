إدارة معرض رشيد كرامي نفذت قرار إخلاء حرم كواليتي إن بمؤازرة قوى الامن

حضرت إدارة ​معرض رشيد كرامي الدولي​ ممثلة برئيس مجلس الادارة اكرم عويضة وعضو مجلس الادارة رضوان مقدم والمدير العام انطوان بو رضا، بمؤازرة من ​قوى الأمن الداخلي​ ومشاركة ممثل وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ غسان بريص، الى حرم فندق "كواليتي إن"، إنفاذا لقرار إداري صادر عن محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​، وقد جرت بإشراف ضباط قوى الأمن الداخلي مباحثات مع رئيس مجلس ادارة شركة خدمات وانماء للفنادق والمعارض الدولية سلطان حربا قررت بموجبها إدارة المعرض -وبعد اطلاعها على الحيثيات كافة وما سجل في باحة الفندق من استقدام عدد من المواطنين بهدف العرقلة- المضي قدما بتنفيذ قرار الإخلاء اصولا.

وكانت عناصر قوى الأمن الداخلي قد عملت على ضبط الأمور داخل باحة الفندق الداخلية، ومؤازرة إدارة المعرض في إجراءاتها.

وسبق ذلك، اجتماع تنسيقي في معرض رشيد كرامي الدولي واتصالات شملت محافظ الشمال ووزير الاقتصاد وقائد سرية درك ​طرابلس​ العقيد عبد الناصر غمرواي، انتقل بعدها عويضة ومجلس الإدارة والمدير العام إلى الفندق.